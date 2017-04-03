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В метро Санкт-Петербурга было найдено еще одно, неразорвавшееся взрывное устройство
Опубликована: Сегодня 18:23 По последним данным, около 14.30 в метрополитене Санкт-Петербурга произошел один взрыв в вагоне поезда, следовавшего от станции "Сенная площадь" до станции "Технологический институт". Устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в тоннеле, до станции доехал уже покореженный поезд. По информации правоохранительных органов, сообщения о втором взрыве в петербургском метро не подтвердились.
"Был всего один взрыв, пожара за ним не последовало. Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва", - сказал источник.
Ранее сообщалось, что два взрыва прогремело на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт".
Как стало известно "Фонтанке", на станции "Площадь Восстания" было найдено неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Взрывчатка также была начинена поражающими элементами.
Сейчас на станции проводятся следственные действия. Метрополитен закрыт до завершения оперативных действий. Генеральная прокуратура РФ официально назвала случившееся в метро Петербурга терактом.
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