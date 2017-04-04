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Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан и этапирован в Москву в наручниках
Опубликована: Сегодня 09:19 Глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, задержан сотрудниками правоохранительных органов и этапирован в Москву. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По свидетельству очевидцев, Соловьева везут в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии опровержения или подтверждения этой информации пока не дают.
Задержание главы Удмуртии во вторник утром подтвердило и информагентство «Интерфакс». «Утром его этапировали в Москву», - сказал собеседник агентства. Какая именно организация и по какому делу произвела задержание, он не уточнил.
Интернет-газета «День.org» пишет со ссылкой на собственные источники, что причиной задержания руководителя региона могло стать «дело дорожников», которое с прошлого года расследуется сотрудниками УФСБ по УР.
Александр Сольвьев стал главой Удмуртской Республики по итогам выборов 14 сентября 2014 года, с 19 февраля 2014-го указом президента был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. До этого Соловьев представлял Удмуртию в Совете Федерации, С 2007 по 2013 годы был председателем Госсовета республики четвертого и пятого созывов.
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