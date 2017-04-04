Возглавить Удмуртию может сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов

Опубликована: Сегодня 11:49



фото: onf.ru фото: onf.ru

Напомним , в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".

По версии следствия, на протяжении двух лет Соловьев получил 139 млн рублей от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй города Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

Глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании Соловьеву меры пресечения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о задержании главы Удмуртии.

Справка:

Александр Владимирович Бречалов. Родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль республики Адыгея.

В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии С.М.Штеменко. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина.



С 1994 по 1996 г. — заместитель начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).

С 1996 по 1999 г. — Юрисконсульт, ЗАО «ТВ-6 Москва».

С 1999 по 2000 г. — Юрисконсульт, ОАО «Альфа-Банк».

С 2001 по 2002 г. — Начальник юридического отдела, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).

С 2002 по 2003 г. — Директор юридического департамента, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).

С 2003 по 2006 г. — Генеральный директор, ООО «Юниаструм Консалтинг».

С 2006 по 2013 г. — Президент, ООО «ВБО Консалт».

С 2007 по 2014 г. — Член Совета директоров, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).

С 2012 по 2014 г. — Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

С 2013 г. – Сопредседатель Центрального штаба ОНФ.С июня 2014 г. – секретарь Общественной палаты РФ.С октября 2015 г. – член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции.С июня 2016 г. – в наблюдательном совете Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».С июля 2016 г. – член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.