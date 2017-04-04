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Возглавить Удмуртию может сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов
Опубликована: Сегодня 11:49 В случае отставки Александра Соловьёва одним из основных кандидатов на пост временно исполняющего обязанности главы Удмуртии может стать сопредседатель центрального штаба ОНФ РФ Александр Бречалов. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Указа об отставке действующего руководителя Удмуртии Александра Соловьева на сайте Кремля пока нет.
Напомним, в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".
По версии следствия, на протяжении двух лет Соловьев получил 139 млн рублей от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй города Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.
Глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании Соловьеву меры пресечения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о задержании главы Удмуртии.
Справка:
Александр Владимирович Бречалов. Родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль республики Адыгея.
В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. генерала армии С.М.Штеменко. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е.Кутафина.
С 1994 по 1996 г. — заместитель начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).
С 1996 по 1999 г. — Юрисконсульт, ЗАО «ТВ-6 Москва».
С 1999 по 2000 г. — Юрисконсульт, ОАО «Альфа-Банк».
С 2001 по 2002 г. — Начальник юридического отдела, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).
С 2002 по 2003 г. — Директор юридического департамента, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).
С 2003 по 2006 г. — Генеральный директор, ООО «Юниаструм Консалтинг».
С 2006 по 2013 г. — Президент, ООО «ВБО Консалт».
С 2007 по 2014 г. — Член Совета директоров, КБ «Юниаструм Банк»(ООО).
С 2012 по 2014 г. — Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».С 2013 г. – Сопредседатель Центрального штаба ОНФ.
С июня 2014 г. – секретарь Общественной палаты РФ.
С октября 2015 г. – член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции.
С июня 2016 г. – в наблюдательном совете Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».
С июля 2016 г. – член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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