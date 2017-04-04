Видео этапирования главы Удмуртии в Следственный комитет РФ появилось в Сети

Опубликована: Сегодня 13:04

фото: скриншот видео
Главу Удмуртии Александра Соловьева доставили в Следственный комитет РФ. Видео этого момента опубликовал канал RenTV.

Напомним, в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере".

По версии следствия, на протяжении двух лет Соловьев получил 139 млн рублей от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй города Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

Глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании Соловьеву меры пресечения.
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