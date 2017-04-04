Камский мост может окупиться штрафом с Главы Удмуртии Александра Соловьева

Опубликована: Сегодня 12:27

Согласно уголовному кодексу, в случае осуждения по 291 статье "Получение взятки" своим штрафом Глава Удмуртии может почти полностью покрыть стоимость строительства моста через Каму. Одна из санкций статьи УК РФ - это 100-кратный размер штрафа относительно суммы взятки.

Таким образом при присуждении штрафа в 100-кратном размере от суммы взятки его сумма может достичь 13 миллиардов 900 миллионов рублей, что практически соответствует бюджету строительства моста - 13 миллиардов 943 миллиона рублей.

Напомним, по сообщению Следственного комитета РФ в 2014-2016 годах Александр Соловьев "получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей. За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси."

Подозреваемый Александр Соловьев уже доставлен в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Загрузка...
Теги
Ижавто выставка транспорт хоккей оружие долг Москва полиция животные творчество кино Глазов дети СМИ биатлон Украина самолет МВД Сарапул терроризм Россия футбол религия Ува промышленность Александр Волков Балезино финансы бюджет Дмитрий Медведев правительство строительство семья природа погода убийство ветеран недвижимость образование ИжГТУ прокуратура вода физкультура Игра пожар рейтинг США телевидение Госсовет УР лес школа туризм звезда Интернет СКП бизнес свадьба банк Малая Пурга молодежь музыка торговля выборы суд ЖКХ Голливуд Завьялово штраф праздник алкоголь депутат ГЖД армия ДТП пристав безопасность здоровье мода пенсия ремонт занятость МЧС траур медицина наркотики Воткинск ГИБДД Удмуртия дороги зоопарк Ижевск инвалид технологии видео фестиваль Владимир Путин преступление Можга конкурс Новый год/Рождество
Все теги
Яндекс.Погода