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Камский мост может окупиться штрафом с Главы Удмуртии Александра Соловьева
Опубликована: Сегодня 12:27
Согласно уголовному кодексу, в случае осуждения по 291 статье "Получение взятки" своим штрафом Глава Удмуртии может почти полностью покрыть стоимость строительства моста через Каму. Одна из санкций статьи УК РФ - это 100-кратный размер штрафа относительно суммы взятки.
Таким образом при присуждении штрафа в 100-кратном размере от суммы взятки его сумма может достичь 13 миллиардов 900 миллионов рублей, что практически соответствует бюджету строительства моста - 13 миллиардов 943 миллиона рублей.
Напомним, по сообщению Следственного комитета РФ в 2014-2016 годах Александр Соловьев "получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей. За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси."
Подозреваемый Александр Соловьев уже доставлен в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
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