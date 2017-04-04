Число жертв теракта в питерском метро возросло до 14 человек

Опубликована: Сегодня 15:07

фото: kudago.com
Число жертв взрыва в петербургском метро выросло до 14 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек, 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью", — сказала она.

По ее словам, в больницах Петербурга остаются 49 раненых. Их список опубликован на сайте регионального главка МЧС.

В городе объявлен 3-дневный траур по погибшим во время теракта.

Взрыв прогремел накануне днем в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Позже на станции "Площадь Восстания" нашли самодельную бомбу, но ее удалось обезвредить. 
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