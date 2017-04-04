|
Уроженка Удмуртии погибла при взрыве в питерском метро
Опубликована: Сегодня 15:59 Уроженка села Кулига Кезского района Удмуртии погибла при взрыве, произошедшем накануне в петербургском метро. Ирина Медянцева жила в Санкт-Петербурге и занималась изготовлением кукол ручной работы.
В понедельник, 3 апреля женщина ехала с дочерью в одном вагоне, и во время взрыва закрыла её своим телом. Об этом сообщается на странице погибшей в соцсетях. Ей было 50 лет.
Дочь Ирины, 29-летняя Елена Медянцева, сейчас находится в реанимации Мариинской больницы.
Взрыв в метро Северной столицы произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами теракта стали 14 человек.
Загрузка...