Уроженка Удмуртии погибла при взрыве в питерском метро

Опубликована: Сегодня 15:59

фото: vk.com/Ирина Медянцева
Уроженка села Кулига Кезского района Удмуртии погибла при взрыве, произошедшем накануне в петербургском метро. Ирина Медянцева жила в Санкт-Петербурге и занималась изготовлением кукол ручной работы.

В понедельник, 3 апреля женщина ехала с дочерью в одном вагоне, и во время взрыва закрыла её своим телом. Об этом сообщается на странице погибшей в соцсетях. Ей было 50 лет.

Дочь Ирины, 29-летняя Елена Медянцева, сейчас находится в реанимации Мариинской больницы.

Взрыв в метро Северной столицы произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами теракта стали 14 человек.

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Питер рядом. В теракте в метро погибла наша хорошая знакомая, уроженка Кулиги Ирина Медянцева, в девичестве Вихарева. Ей было 50 лет. Ирина - умница, красавица, очень известная в Петербурге художница, занималась художественным изготовлением кукол. Была влюблена в город на Неве, в котором прожила пять лет.



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