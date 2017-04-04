Уроженка Удмуртии погибла при взрыве в питерском метро

Опубликована: Сегодня 15:59



фото: vk.com/Ирина Медянцева фото: vk.com/Ирина Медянцева

Wall Питер рядом. В теракте в метро погибла наша хорошая знакомая, уроженка Кулиги Ирина Медянцева, в девичестве Вихарева. Ей было 50 лет. Ирина - умница, красавица, очень известная в Петербурге художница, занималась художественным изготовлением кукол. Была влюблена в город на Неве, в котором прожила пять лет.

В понедельник, 3 апреля женщина ехала с дочерью в одном вагоне, и во время взрыва закрыла её своим телом. Об этом сообщается на странице погибшей в соцсетях. Ей было 50 лет.Дочь Ирины, 29-летняя Елена Медянцева, сейчас находится в реанимации Мариинской больницы.Взрыв в метро Северной столицы произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами теракта стали 14 человек.