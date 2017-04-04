При столкновении четырех авто на трассе в Удмуртии пострадал водитель иномарки

Опубликована: Сегодня 17:32

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Водитель «Лады Гранты» пострадал при столкновении четырех авто на трассе в Удмуртии. Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла утром во вторник, 4 апреля на 7-м км трассы Завьялово – Каменное.

40-летний водитель «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио», после чего столкнулся с ехавшими в попутном направлении «Ладой Грантой» и «ВАЗ-2112». В аварии получил травмы 50-летний водитель «Гранты». Остальные автолюбители не пострадали.



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