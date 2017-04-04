При столкновении четырех авто на трассе в Удмуртии пострадал водитель иномарки

Опубликована: Сегодня 17:32



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

40-летний водитель «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Рио», после чего столкнулся с ехавшими в попутном направлении «Ладой Грантой» и «ВАЗ-2112». В аварии получил травмы 50-летний водитель «Гранты». Остальные автолюбители не пострадали.