Меторологи Удмуртии объявили о начале метеорологической весны

Опубликована: Сегодня 11:38



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До субботы включительно в центральных и южных районах Удмуртии будет наблюдаться преимущественно сухая погода, по северным районам временами пройдут небольшие осадки. До конца недели юго-западный и южный ветер будет достигать в порывах 12-14 м/с.Ближайшей ночью ожидается +2,-2°С, завтра, 6 апреля, днем +2,+7 °С. К субботе дневная температура по республике повысится до +5,+10 °С, в Ижевске до +8°С.В воскресенье по предварительному анализу прогнозируется прохождение фронта, выпадение осадков преимущественно в виде дождя (местами в виде мокрого снега).