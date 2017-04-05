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Меторологи Удмуртии объявили о начале метеорологической весны
Опубликована: Сегодня 11:38 В Удмуртии начинается метеорологическая весна. Среднесуточная температура воздуха устойчиво повышается выше 0 °С, однако ночной минус в отдельные дни еще будет наблюдаться, сообщили в пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра.
До субботы включительно в центральных и южных районах Удмуртии будет наблюдаться преимущественно сухая погода, по северным районам временами пройдут небольшие осадки. До конца недели юго-западный и южный ветер будет достигать в порывах 12-14 м/с.
Ближайшей ночью ожидается +2,-2°С, завтра, 6 апреля, днем +2,+7 °С. К субботе дневная температура по республике повысится до +5,+10 °С, в Ижевске до +8°С.
В воскресенье по предварительному анализу прогнозируется прохождение фронта, выпадение осадков преимущественно в виде дождя (местами в виде мокрого снега).
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