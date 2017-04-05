На церемонию представления врио Главы Удмуртии не пустили министра дорожного хозяйства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:19



Фото: ИА СУСАНИН Фото: ИА СУСАНИН

Присутствовавшие на церемонии представления Александра Бречалова отметили отсутствие министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской республики Виктора Вахромеева.



Напомним, что дорожники республики оказались в центре коррупционного скандала. Бывший глава республики был арестован Басманным судом Москвы по подозрению в получении взятки в размере в 139 миллионов рублей за беспрепятственное выделение средств и подписание документов по строительству мостовых переходов через реки Каму и Буй. Ранее, осенью 2016 года, обыски проводились и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.



