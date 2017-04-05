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На церемонию представления врио Главы Удмуртии не пустили министра дорожного хозяйства Удмуртии
Опубликована: Сегодня 12:19
Присутствовавшие на церемонии представления Александра Бречалова отметили отсутствие министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской республики Виктора Вахромеева.Указ о назначении А.Бречалова был подписан президентом России Владимир Путин подписал накануне, 4 апреля, после отставки Александра Соловьева «в связи с утратой доверия».
Напомним, что дорожники республики оказались в центре коррупционного скандала. Бывший глава республики был арестован Басманным судом Москвы по подозрению в получении взятки в размере в 139 миллионов рублей за беспрепятственное выделение средств и подписание документов по строительству мостовых переходов через реки Каму и Буй. Ранее, осенью 2016 года, обыски проводились и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.