Зоопарк Удмуртии перешел на весенний режим работы

Опубликована: Сегодня 12:27

фото: ljrate.ru

С 1 апреля в государственном зоологическом парке Удмуртии выросла цена входного билета для взрослых – с 200 до 250 рублей. Как сообщается на сайте зоопарка, для детей с 5 до 14 лет, студентов, пенсионеров, инвалидов 3 группы, курсантов военных училищ и военнослужащих цена осталась прежней – 100 рублей.

Также с 1 апреля зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь двери зоопарка открыты с 9:00 до 19:00.



Загрузка...
Теги
биатлон Россия СМИ природа видео строительство недвижимость Украина физкультура суд Ижевск Ува безопасность депутат бюджет пожар туризм промышленность Балезино музыка медицина Сарапул финансы транспорт животные оружие фестиваль инвалид Голливуд Ижавто дороги штраф Можга Владимир Путин ЖКХ звезда ДТП пенсия занятость телевидение ИжГТУ США МВД выборы СКП свадьба хоккей Москва алкоголь долг Госсовет УР торговля бизнес преступление кино наркотики технологии прокуратура мода Новый год/Рождество армия полиция Завьялово праздник лес Глазов Александр Волков рейтинг Игра ГИБДД Интернет религия МЧС дети Малая Пурга Удмуртия молодежь творчество правительство банк выставка пристав здоровье траур ветеран убийство самолет терроризм погода образование Воткинск Дмитрий Медведев конкурс футбол ГЖД ремонт зоопарк семья школа вода
Все теги
Яндекс.Погода