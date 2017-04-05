Зоопарк Удмуртии перешел на весенний режим работы

Опубликована: Сегодня 12:27



фото: ljrate.ru фото: ljrate.ru

С 1 апреля в государственном зоологическом парке Удмуртии выросла цена входного билета для взрослых – с 200 до 250 рублей. Как сообщается на сайте зоопарка, для детей с 5 до 14 лет, студентов, пенсионеров, инвалидов 3 группы, курсантов военных училищ и военнослужащих цена осталась прежней – 100 рублей.

Также с 1 апреля зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь двери зоопарка открыты с 9:00 до 19:00.