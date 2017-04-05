|
Появилось расписание ярмарок, которые пройдут в Удмуртии в 2017 году
Опубликована: Сегодня 13:13 Республиканское правительство подписало распоряжение «О проведении в Удмуртской Республике Всероссийских ярмарок». Об этом сообщает ИА «Сусанин». Цели мероприятий – насыщение потребительского рынка региона качественными товарами, демонстрация населению достижений предприятий нашей республики и регионов России.
В Ижевске ярмарки развернутся на Центральной площади, а в Глазове – на площадке у Ледового дворца спорта «Глазов Арена». Весенние дни в столице Удмуртии с 27 апреля по 1 мая украсит «Всероссийская ярмарка в Ижевске». В двух ярмарочных павильонах свою продукцию и услуги представят порядка 160 предприятий из разных регионов страны. Посетители смогут приобрести популярные товары, а также познакомиться с новым ассортиментом предприятий-участников.
Продолжит ярмарочный марафон Летняя ярмарка. Мероприятие состоится с 9 по 13 июня в рамках празднования Дня города и предложит посетителям ассортимент товаров, актуальных для летнего сезона.
Богатым на ярмарки станет второе полугодие. С 27 сентября по 1 октября жители Удмуртии смогут посетить осеннюю «Всероссийскую ярмарку в Ижевске», с 13 по 17 октября в пятый раз пройдет «Всероссийская ярмарка в Глазове». К Дню народного единства приурочена «Народная ярмарка» в Ижевске. Самые разнообразные товары народов страны можно будет увидеть и приобрести с 1 по 5 ноября. Завершит ярмарочный год с 22 по 26 декабря «Новогодняя ярмарка».
Ярмарки будут сопровождать развлекательные и дегустационные проекты для населения, конкурсы, мастер-классы и другие увлекательные мероприятия. Выставочный центр «Удмуртия» приглашает предприятия представить на ярмарках свою продукцию и услуги, а жителей республики – совершить приятные покупки. C планом мероприятий можно познакомиться на сайте vcudm.ru, ВКонтакте: vk.com/vcudm