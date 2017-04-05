В аэропорту Ижевска предприняты особые меры обеспечения безопасности

Опубликована: Сегодня 15:29

фото: popphotos.net
В аэропорту Ижевска предприняты особые меры обеспечения безопасности. Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», мероприятия направлены на предотвращение и выявление попыток совершения террористических актов.

— «Предприняты неординарные меры по усилению режима безопасности на всей территории и объектах аэропорта Ижевск» — заявил генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов.

Особые меры введены связи с трагическими событиями в метро Санкт-Петербурга и угрозой террористических актов на объектах транспортного назначения.

Напомним, взрыв прогремел в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Позже на станции "Площадь Восстания" нашли самодельную бомбу, но ее удалось обезвредить. В теракте 14 человек погибли, 49 получили ранения.


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