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В аэропорту Ижевска предприняты особые меры обеспечения безопасности
Опубликована: Сегодня 15:29 В аэропорту Ижевска предприняты особые меры обеспечения безопасности. Как сообщает
— «Предприняты неординарные меры по усилению режима безопасности на всей территории и объектах аэропорта Ижевск» — заявил генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов.
Особые меры введены связи с трагическими событиями в метро Санкт-Петербурга и угрозой террористических актов на объектах транспортного назначения.
Напомним, взрыв прогремел в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Позже на станции "Площадь Восстания" нашли самодельную бомбу, но ее удалось обезвредить. В теракте 14 человек погибли, 49 получили ранения.