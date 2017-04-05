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Партию зараженных цветов альстромерий сожгли в Ижевске
Опубликована: Сегодня 16:19 Зараженную калифорнийским трипсом партию альстромерий в количестве 100 штук сожгли в Ижевске. По сообщению пресс-службы Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторного исследования.
Западный (калифорнийский) цветочный трипс признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищенного грунта.
«Этот вид трипса повреждает более 250 видов растений, чрезвычайно устойчив к большинству химических препаратов. Питаются трипсы, высасывая клеточный сок из цветов и листьев растений, что приводит к ухудшению товарного вида и урожайности декоративных и овощных культур закрытого грунта», - говорится в сообщении.