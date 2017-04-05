Партию зараженных цветов альстромерий сожгли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:19



фото: dachnaya-zhizn.ru фото: dachnaya-zhizn.ru

Западный (калифорнийский) цветочный трипс признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений защищенного грунта.«Этот вид трипса повреждает более 250 видов растений, чрезвычайно устойчив к большинству химических препаратов. Питаются трипсы, высасывая клеточный сок из цветов и листьев растений, что приводит к ухудшению товарного вида и урожайности декоративных и овощных культур закрытого грунта», - говорится в сообщении.