До 10 лет заключения грозит молодым химикам за организацию нарколаборатории

Опубликована: Сегодня 17:11

фото: пресс-служба МВД по УР
За незаконное изготовление и хранение наркотиков в одной из деревень Можгинского района полицейские задержали двоих жителей Ижевска 1992 г.р. Как выяснилось, один из них является выпускником химико-биологического факультета ВУЗа.

Незаконной деятельностью молодые люди занимались по выходным дням в придомовой постройке частного сектора. Наркотическое средство мефедрон они изготавливали как для себя лично, так и с целью последующего сбыта. Вещества, необходимые для изготовления наркотического средства, молодые химики заказывали через Интернет.

В ходе проведенного в доме обыска сотрудники полиции обнаружили почти 30 граммов наркотического средства «мефедрон». В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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