До 10 лет заключения грозит молодым химикам за организацию нарколаборатории

Опубликована: Сегодня 17:11



фото: пресс-служба МВД по УР фото: пресс-служба МВД по УР

Незаконной деятельностью молодые люди занимались по выходным дням в придомовой постройке частного сектора. Наркотическое средство мефедрон они изготавливали как для себя лично, так и с целью последующего сбыта. Вещества, необходимые для изготовления наркотического средства, молодые химики заказывали через Интернет.В ходе проведенного в доме обыска сотрудники полиции обнаружили почти 30 граммов наркотического средства «мефедрон». В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.