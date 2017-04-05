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Деятельность дочерей арестованного экс-главы Удмуртии опубликовали в СМИ
Опубликована: Сегодня 18:40 Дочери экс-главы Удмуртии Александра Соловьева входили совет директоров крупных строительных и торговых компаний, активы которых составляют порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на компетентные источники.
Так, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», младшая дочь Соловьева - Юлия Башкова является замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики и членом совета директоров 5 предприятий: акционерных обществ «ДП Можгинское», «ДП Ижевское», «ДП Сарапульское», «Глазовский Дормостстрой» и ООО «Автодормостпроект», суммарный актив которых на 2015 год был более 1,8 млрд рублей. Деятельность данных компаний связана с строительством дорог и инженерным проектированием.
Старшая дочь бывшего руководителя региона - Евгения Сирик возглавляет 3 компании: ООО «Хоттэй», ООО «Родник» и ООО «Евгеника», которые занимаются торговлей и недвижимостью. Их стоимость в 2015 году оценивалась более чем в 32,2 млн руб.
Напомним, ранним утром 4 апреля чиновника задержали и в сопровождении силовиков доставили в Москву. Его обвинили в получении взятки в размере более 140 млн рублей. Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия. В течение дня обыски также прошли в Миндортрансе Удмуртии. Эту информацию подтвердил глава ведомства Виктор Вахромеев.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Бречалов, секретарь Общественной палаты России и сопредседатель центрального штаба ОНФ, которого в среду, 5 апреля, представили правительству и Госсовету Удмуртии.