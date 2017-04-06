«Приходящий» во сне убитый собутыльник заставил ижевчанина сдаться в полицию

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: webworldtoday.com фото: webworldtoday.com

Во время застолья мужчины поругались, и один нанес другому ножевые ранения в область шеи и бедра, отчего последний скончался на месте преступления.Убийца скрылся, но не смог выдержать ночных «приходов» убитого товарища. Не выдержав угрызений совести, он явился в полицию и рассказал о совершенном преступлении, указав местонахождение трупа.Правоохранители были удивлены такому заявлению, так как до этого момента труп еще никто не обнаружил, и сообщений о пропаже мужчины не поступало. Вот так полицейские легко раскрыли преступление в связи с явкой с повинной.Суд признал совестливого убийцу виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.