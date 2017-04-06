В зоопарке Удмуртии в этом году появятся пингвины

Опубликована: Сегодня 09:20

фото: udmzoo.ru
В зоопарке Удмуртии в этом году появятся пингвины. Новые питомцы поселятся в отдельном вольере, где для них уже построили домик. Зимой они будут находиться в крытом павильоне и за ними можно будет наблюдать через стекло, а летом на открытом воздухе.

«Ожидается, что пингвины появятся в течение этого года. Пока точные сроки еще неизвестны. Естественной средой обитания будущих питомцев является Южная Америка. Они живут не во льдах и достаточно теплолюбивы, поэтому зимой они будут находится в павильоне», - рассказала «Известиям Удмуртской Республики» пресс-секретарь Гульнара Мухаметшина.

Кстати, 8 апреля в зоопарке Удмуртии пройдет День пингвина. Гостей праздника ждет театрализованное представление, занимательная игра-квест и приятные призы. Детишки смогут почувствовать себя суперагентами, которые ищут на территории зоопарка пингвинчиков. В конце программы участникам покажут вольер и домик для будущих питомцев.Приветсвуется одежда
черно-белого цвета.



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