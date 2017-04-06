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Предмет, похожий на ручную гранату, нашли в Ижевске на ул. Автозаводской
Опубликована: Сегодня 10:09 Ижевские правоохранители начали проверку по факту обнаружения предмета, похожего на ручную гранату. Сообщение о находке у дома №11 по ул. Автозаводской поступило от местных жителей.
На место происшествия незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны, следственно-оперативная группа Управления МВД России по г. Ижевску и инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике. Жителей дома эвакуировали, опасный участок оцепили. Взрывотехники ОМОНа определили, что найденный предмет является муляжом ручной гранаты – РГД-5, который передан следственно-оперативной группе.