Предмет, похожий на ручную гранату, нашли в Ижевске на ул. Автозаводской

Опубликована: Сегодня 10:09



фото: gunmodel.ru фото: gunmodel.ru

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны, следственно-оперативная группа Управления МВД России по г. Ижевску и инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике. Жителей дома эвакуировали, опасный участок оцепили. Взрывотехники ОМОНа определили, что найденный предмет является муляжом ручной гранаты – РГД-5, который передан следственно-оперативной группе.