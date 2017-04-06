В Татарстане супруг убил 53-летнего гостя, отказавшегося от секса с его женой

Опубликована: Сегодня 10:58

фото: cod16.ru
Правоохранительные органы Татарстана завершили расследование убийства 53-летнего мужчины, который оказывал интимные услуги, пишет Actualnews. Сообщается, что погибший приехал по вызову к супружеской паре в Набережные Челны, распивал с ними алкогольные напитки, а позже получил 16 ножевых ранений от 40-летнего супруга за отказ повторно заниматься сексом с его женой.

Задержанный уроженец Татарстана, которому предъявлено обвинение в убийстве 53-летнего жителя Набережных Челнов, сразу признался в содеянном. На допросе мужчина рассказал, что вечером 18 февраля они с женой выпивали и случайно наткнулись на объявление по предоставлению интимных услуг. Супруги решили позвонить по одному из номеров и пригласить потенциального сексуального партнёра в гости. По вызову супругов приехал 53-летний «поставщик» услуг. Изрядно выпив, 40-летний хозяин дома предложил гостю, чтобы тот занялся сексом с женой у него на глазах, с чем приезжий тут же согласился. После завершения полового акта супруг приказал мужчине сделать это снова, и получив отказ, пришёл в ярость, схватил кухонный нож, которым и нанёс тому 16 ударов.

Также сообщается, что жена 40-летнего обвиняемого в убийстве мужчины также получила один удар ножом в бедро, когда пыталась защитить 53-летнего гостя от мужа. В настоящее время все материалы будут переданы в суд, который и вынесет окончательный вердикт.



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