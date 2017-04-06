В Татарстане супруг убил 53-летнего гостя, отказавшегося от секса с его женой

Опубликована: Сегодня 10:58



фото: cod16.ru фото: cod16.ru

Задержанный уроженец Татарстана, которому предъявлено обвинение в убийстве 53-летнего жителя Набережных Челнов, сразу признался в содеянном. На допросе мужчина рассказал, что вечером 18 февраля они с женой выпивали и случайно наткнулись на объявление по предоставлению интимных услуг. Супруги решили позвонить по одному из номеров и пригласить потенциального сексуального партнёра в гости. По вызову супругов приехал 53-летний «поставщик» услуг. Изрядно выпив, 40-летний хозяин дома предложил гостю, чтобы тот занялся сексом с женой у него на глазах, с чем приезжий тут же согласился. После завершения полового акта супруг приказал мужчине сделать это снова, и получив отказ, пришёл в ярость, схватил кухонный нож, которым и нанёс тому 16 ударов.Также сообщается, что жена 40-летнего обвиняемого в убийстве мужчины также получила один удар ножом в бедро, когда пыталась защитить 53-летнего гостя от мужа. В настоящее время все материалы будут переданы в суд, который и вынесет окончательный вердикт.