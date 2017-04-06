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Жители Удмуртии начали сочинять стихи в честь нового руководителя региона
Опубликована: Сегодня 11:49 Жители Удмуртии начали сочинять стихи в честь нового руководителя региона. Так, прочитав статью «Не овощ с пузом до колен»: кто такой врио главы Удмуртии Александр Бречалов» информагентства «Сусанин», ижевский поэт Сергей Гулин вдохновился и написал стих. Свое творение он опубликовал на странице в Фейсбук.
Не овощ с пузом до колен,
где попадя растущий,
А весь такой не толстый мэн,
хотя и не худющий,
Был прислан прежнему взамен
(«продоверялся», вроде).
Теперь командует спортсмен
на нашем огороде.
К тому ж он покорил Москву
и, значит, всё в порядке.
Заставит он бежать ботву
и на удмуртской грядке.
Сергей Гулин – филолог, известный в республике поэт и журналист, автор нескольких поэтических сборников, бард, лауреат Грушинского фестиваля.
Напомним, Указ о назначении Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии был подписан президентом России Владимиром Путиным после отставки Александра Соловьева «в связи с утратой доверия».