Жители Удмуртии начали сочинять стихи в честь нового руководителя региона

Опубликована: Сегодня 11:49

фото: udsu.ru
Жители Удмуртии начали сочинять стихи в честь нового руководителя региона. Так, прочитав статью «Не овощ с пузом до колен»: кто такой врио главы Удмуртии Александр Бречалов» информагентства «Сусанин», ижевский поэт Сергей Гулин вдохновился и написал стих. Свое творение он опубликовал на странице в Фейсбук.

Не овощ с пузом до колен,
где попадя растущий,
А весь такой не толстый мэн,
хотя и не худющий,
Был прислан прежнему взамен
(«продоверялся», вроде).
Теперь командует спортсмен
на нашем огороде.

К тому ж он покорил Москву
и, значит, всё в порядке.
Заставит он бежать ботву
и на удмуртской грядке.

Сергей Гулин – филолог, известный в республике поэт и журналист, автор нескольких поэтических сборников, бард, лауреат Грушинского фестиваля.

Напомним, Указ о назначении Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии был подписан президентом России Владимиром Путиным после отставки Александра Соловьева «в связи с утратой доверия».


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