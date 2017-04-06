За надругательство над 14-летней школьницей жителя Удмуртии осудили на 6,5 лет

Опубликована: Сегодня 12:37

фото: panoramio.com
Жителя Кизнерского района отправили в колонию строгого режима на 6 с половиной лет, признав его виновным по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). 32-летний мужчина надругался над 14-летней девочкой, идущей домой из школы.

Как было установлено, вечером мужчина ехал за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения по одной из улиц города Можги и увидел незнакомую девочку. Подъехал к школьнице, он потребовал сесть в автомобиль. «Получив отказ, он вышел из автомобиля, схватил потерпевшую за руку и шею и, с применением силы посадив в машину, увез в поле за лесопосадкой на окраине деревни. Оказавшись с девочкой наедине в безлюдном месте, осужденный нанес ей множественные удары по голове, высказал угрозу убийством и совершил насильственные действия сексуального характера», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике. В какой-то момент девочке удалось вырваться и добежать до деревни, где она обратилась за помощью к местным жителям. 
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