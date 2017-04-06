В Ижевске разыскивают предполагаемого участника вооруженного нападения на магазин

Опубликована: Сегодня 14:07

фото: пресс-служба МВД по УР
По подозрению в совершении разбойного нападения в отношении продавца магазина, расположенного по ул. К. Маркса, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в Ижевске разыскивается неустановленный мужчина.

Если вы обладаете информацией о местонахождении указанного мужчины, убедительная просьба сообщить в полицию по тел.: 02 (с мобильных 112) либо в дежурную часть отдела полиции №2 (по обслуживанию территории Октябрьского района) Управления МВД России по г. Ижевску по тел.: (3412) 41–56–20.



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