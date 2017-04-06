Число бедных россиян выросло и приблизилось к 20 млн человек

Опубликована: Сегодня 14:57



фото: kp.kg фото: kp.kg

Прожиточный минимум в России, согласно данным Росстата, в IV квартале 2016 года составил 9691 рублей на человека в месяц. В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 973 рублей в месяц, что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума.Доходы же самой обеспеченной части населения в 2016 году росли. За год доля населения с доходами более 45 тыс. рублей в месяц, по предварительным данным Росстата, увеличилась до 19%.Эксперты Росстата исходили из прожиточного минимума. Этот показатель является чертой, разделяющей бедность (люди, зарабатывающие 1 прожиточный минимум) и нищету (зарплата ниже прожиточного минимума).Напомним, в конце марта вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что бедность, которая фиксируется в России, является уникальным явлением, так как характерна для работающего населения. 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ.Доход менее 15 тысяч рублей россияне, по данным социологов, считают бедностью. Соответственно, работать за меньшие деньги экономически активные граждане будут только в особых ситуациях: при отсутствии альтернативы в моногородах, в начале карьеры, при жизненных сложностях, в других нестандартных ситуациях.Богатый, по мнению россиян, - это тот, чья зарплата в месяц превышает 453 тысячи рублей. Для счастья же, по оценкам респондентов, им достаточно около 175 тысяч рублей в месяц, т.е. чуть менее 40% дохода, выше которого начинается богатство.