Взрывом мужчине оторвало руку у здания школы в центре Ростова-на-Дону

Опубликована: Сегодня 15:48

фото: скриншот видео
В распоряжении РЕН ТВ появилось видео момента взрыва у здания школы в центре Ростова-на-Дону. В результате инцидента пострадал один человек — мужчина, который попытался включить фонарик, под который было замаскировано взрывное устройство.

Кроме этого, на записи видно злоумышленника, который оставил бомбу на месте ЧП. Человек в черном оставляет пакет, после чего быстро покидает улицу. Через некоторое время появляется еще один мужчина, он поднимает пакет, достает из него фонарик. Когда он попытался его включить, произошел взрыв. В результате инцидента пострадавшему оторвало кисть одной руки и палец другой. Он был госпитализирован.

В настоящее время выясняются обстоятельства взрыва. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств".


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