В Удмуртии начальник игринского ГИБДД попался на подставном ДТП

Опубликована: Сегодня 16:31

фото: news.ykt.ru
В Удмуртии исполняющий обязанности начальника игринской полиции стал виновником ДТП, а чтобы получить страховую выплату - инсценировал новую аварию. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону, инцидент произошел в октябре 2015 года.

Мужчина на своем автомобиле "Mazda 6" из-за того, что не выдержал дистанцию, столкнулся с ехавшим впереди грузовиком. Являясь по совместительству инспектором ГИБДД и используя служебное положение, он инсценировал другое ДТП, чтобы получить страховую выплату. Благодаря этому мошенничеству он получил от страховой компании 400 тыс руб.
 
Уголовное дело в отношение полицейского возбудили по части 3 статьи 159.5 УК России («Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Вину полицейского удалось доказать уже когда он возглавлял межмуниципальный отдел. "Подсудимый уволен из правоохранительных органов, причиненный ущерб возместил в полном объеме", - отмечается в пресс-релизе. Игринский районный суд назначил ему штраф в 15 тыс. рублей.
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