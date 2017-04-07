Глава республики Марий Эл Леонид Маркелов покинул свой пост

Опубликована: Сегодня 17:38

фото: vnd12.ru
Леонид Маркелов покинул пост главы республики Марий Эл. Занимавший эту должность 16 лет Маркелов ушел по собственному желанию. Об этом стало известно из сообщения, опубликованном на сайте Кремля 6 апреля. Президент России Владимир Путин предложил стать временно исполняющим обязанности главы региона Александру Евстифееву, заместителю полпреда в Приволжском федеральном округе.

Это уже вторая громкая отставка за неделю. Эксперты говорят о начале второй волны губернаторских отставок и об усилении антикоррупционных мер.

Напомним, во вторник, 4 апреля, главу Удмуртии Александра Соловьева задержали по подозрению в получении взятки свыше 140 млн рублей. Он отстранен от должности в связи с утратой доверия и арестован на 2 месяца.

Теперь обязанности главы региона исполняет Александр Бречалов, секретарь Общественной палаты России и сопредседатель центрального штаба ОНФ. 


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