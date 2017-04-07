Предсказуемый уход главы Марий Эл Леонида Маркелова - не финал Опубликована: Сегодня 19:56

фото: pfrf.ru фото: pfrf.ru После сегодняшнего ухода Леонида Маркелова с поста главы республики Марий Эл стало известно, что Президент России Владимир Путин сделал предложение стать временно исполняющим обязанности главы региона Александру Евстифееву. Информационное агентство «ФедералПресс» подготовило материал об «успехах» уже экс-главы, отставка которого - не финальный аккорд, а «промежуточный этап, после которого можно ожидать развития недавнего сценария отставок губернаторов с антикоррупционным подтекстом».



Предсказуемый уход



На встрече с Евстифеевым Владимир Путин отметил, что глава Марий Эл покидает свою должность. «Леонид Игоревич Маркелов уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?», – заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председатель Арбитражного апелляционного суда Москвы Александром Евстифеевым.



Первыми об отставке Маркелова заговорили телеграм-каналы. «Методичка» во вторник перепечатала сообщение о том, что Маркелов перейдет работать в Совет Федерации. Следом за ней о главе Марий Эл написал «Незыгарь»: «Всем известен застарелый конфликт полпреда Бабича с главой Марий Эл Маркеловым. Сплав амбиций и некомпетентности у главы республики феноменальный. За последние полгода Бабич начал назначать руководителей федеральных структур в республике без согласования с Маркеловым. Причем объявлял полпред об этом публично. Таким образом, назначен был руководитель налоговой службы Князев и руководитель соцстраха Щитов».



Директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также во вторник написал в Фейсбуке о возможном сценарии ухода Маркелова. «В зоне риска может тогда оказаться Марий Эл (никому не жалко и есть ощущение, что это там нюансы сращивания бизнеса и государства спрятаны хуже, чем в среднем по стране – да и проверок было немало)».



«Я вам дорогу перекопаю»



Маркелов действительно обрел славу одного из самых одиозных губернаторов страны. С его подачи центр Йошкар-Олы был застроен копиями архитектурных памятников разных стран. Здесь и площадь Сан-Марко, свой дворец Дожей и набережная Брюгге, подобие баварского замка Нойшванштайн, видоизмененная Спасская башня. Такая игра в архитектуру обошлась небогатому региону в сотни миллионов рублей. А еще Маркелов пишет стихи и с удовольствием их декламирует приезжим журналистам.



«Замученный народ почти свободно

Как водится почти формально

Голосованием прямым

Доверившись словам пустым

Стал избирать тиранов тайно.

На этой деловой волне

Во власть прийти случилось мне».



В прошлом году Маркелов стал звездой интернета благодаря видеоролику, в котором он на встрече с жителями села Шимшурга грозил им «раскопать» единственную заасфальтированную дорогу за то, что местные жители его «плохо принимали».



«Меня так плохо первый раз принимают. Нигде так не было, чтобы так ворчали, рычали. Везде спасибо говорят. Наверное, мне тоже стоит повернуться к вам таким местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете три года ждать», – угрожал Маркелов жителям села.



Позже в интервью «Газета.ру» глава республики скажет, что сам этого ролика не видел, но уверен, что это происки коммунистов. При этом, даже оправдываясь, не сможет избежать интонаций, которые в интернете назвали «барскими».



«Агитацией я не занимаюсь. Все жители меня знают, потому что я очень много сделал. Вы приезжайте, посмотрите. В селе Шимшурга я побывал в прошлом году и увидел, в каком состоянии там дорога и что там нет амбулаторного пункта. Я все это построил», – отмечает Маркелов в интервью изданию.



Без царя в голове



Спорил Маркелов не только с жителями региона, но и с представителями федеральных властей. Он два раза пытался воспрепятствовать назначению руководителей региональных управлений федеральных ведомств. Первый раз глава республики был не согласен с назначением руководителя налоговой службы Марий Эл Кирилла Князева, заявив, что без его согласования в регионе никто назначен не будет. За что заслужил жесткую критику со стороны полпреда Михаила Бабича: «Не может быть принята позиция «мы не хотим такого-то то человека, потому что он не местный, а мы растим местные кадры». Вы местные кадры назначайте на местные должности, а то некоторые местные кадры у вас то в тюрьму попадают, то уголовными делами обрастают. Вот вы за них и отвечайте, а за федеральные кадры будут отвечать соответствующие федеральные министры». В результате Князев был назначен вопреки воле Маркелова. Второй эпизод произошел уже в 2017 году. Новым руководителем регионального отделения Фонда социального страхования России по Марий Эл стал Александр Щитов.



«Александр Андреевич назначен приказом председателя Фонда социального страхования России без согласования с руководством республики. Как вы видите, данное обстоятельство не стало препятствием, новый руководитель регионального отделения назначен», – сказал заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Сухов во время представления Щитова в Йошкар-Оле.



Кроме того, Маркелов представлял угрозу президентской кампании в регионе, так как совсем не контролировал электоральную ситуацию в регионе и сам едва избежал второго тура во время выборов главы республики, отмечает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.



«Проблемы Маркелова все осознавали, их можно было купировать за счет назначения проверенных делом чиновников по рекомендации полпредства, которые могли бы повысить управляемость, поднять эффективность работы власти и как-то уравновесить ситуацию в республике. Но мы все знаем, что он человек с чудачествами. Он воспринимал себя как наместник, как феодал, его пытались поддержать надежными людьми, но он активно сопротивлялся», - рассказал Калачев.



Напряженная республика



У федерального центра также были претензии и к социальной политике региона. В ноябре прошлого года правительством региона было подписано постановление «О приостановлении в 2017 году действия некоторых Постановлений Правительства Республики Марий Эл». Это постановление отменяет субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство и приобретение жилья, в том числе на строительство и приобретение жилья в сельской местности, проведение газа и воды в жилые дома. В 2017 году лишаются права получать компенсации из бюджета те, чье жилье пострадало в результате ЧС природного характера. Многодетные семьи республики написали петицию на имя президента России Владимира Путина:



«Нас убеждают, что в республике нет средств для исполнения своих обязательств. Но мы видим совсем иное. В столице республики, городе Йошкар-Ола, на глазах отстраивается богатая набережная с гранитными парапетами, мостами и памятниками. Республиканские министерства, ведомства переехали в новые здания. Был открыт даже Музей детства. А на реальную поддержку семей с детьми денег в бюджете Республики Марий Эл нет? Видимо, счастливое детство жители республики Марий Эл должны будут наблюдать только в Музее как редкий экспонат», - отмечают авторы петиции.



В начале 2017 года недовольство граждан вылилось в массовый митинг против роста тарифов ЖКХ и отмены социальных льгот. Отставка Маркелова позволит заметно снизить уровень протестных настроений в республике, отмечают политологи.



Отставка, но не финал



Накопились к Маркелову вопросы и у представителей силовых ведомств. Как рассказал «ФедералПресс» высокопоставленный источник в правоохранительных органах, отставка губернатора - только промежуточный этап, после которого можно ожидать развития недавнего сценария отставок губернаторов с антикоррупционным подтекстом. Источник отметил, что в силовых структурах ожидают, что бизнес-сообщество республики после отставки Маркелова даст дополнительные материалы для следствия.



Справка «ФедералПресс»:



Александр Евстифеев родился 14 мая 1958 года.



В 1980 году окончил Свердловский юридический институт.



Имеет послевузовское профессиональное образование. В 2004 году окончил с отличием Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (квалификация - экономист, специализация «Финансы и кредит»).



С 1980 по 2000 г.г. работал в Свердловском юридическом институте (Уральской государственной юридической академии) преподавателем, доцентом, профессором кафедры гражданского права, деканом следственного факультета, директором Института юстиции Уральской государственной юридической академии. С июня 2000 года по январь 2002 года - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, координировал приведение законов пятнадцати субъектов Российской Федерации в соответствие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. В январе 2002 года назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, одновременно избран председателем Комитета по правовым и судебным вопросам, входил в состав Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 2004 – 2012 годы – председатель Девятого арбитражного апелляционного суда, осуществляющего проверку судебных актов, принятых Арбитражным судом города Москвы. На дату назначения председателем Арбитражного суда Московской области стаж работы по юридической профессии составлял более 30 лет. На встрече с Евстифеевым Владимир Путин отметил, что глава Марий Эл покидает свою должность. «Леонид Игоревич Маркелов уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы Вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов – принять участие в выборной кампании?», – заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председатель Арбитражного апелляционного суда Москвы Александром Евстифеевым.Первыми об отставке Маркелова заговорили телеграм-каналы. «Методичка» во вторник перепечатала сообщение о том, что Маркелов перейдет работать в Совет Федерации. Следом за ней о главе Марий Эл написал «Незыгарь»: «Всем известен застарелый конфликт полпреда Бабича с главой Марий Эл Маркеловым. Сплав амбиций и некомпетентности у главы республики феноменальный. За последние полгода Бабич начал назначать руководителей федеральных структур в республике без согласования с Маркеловым. Причем объявлял полпред об этом публично. Таким образом, назначен был руководитель налоговой службы Князев и руководитель соцстраха Щитов».Директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также во вторник написал в Фейсбуке о возможном сценарии ухода Маркелова. «В зоне риска может тогда оказаться Марий Эл (никому не жалко и есть ощущение, что это там нюансы сращивания бизнеса и государства спрятаны хуже, чем в среднем по стране – да и проверок было немало)».Маркелов действительно обрел славу одного из самых одиозных губернаторов страны. С его подачи центр Йошкар-Олы был застроен копиями архитектурных памятников разных стран. Здесь и площадь Сан-Марко, свой дворец Дожей и набережная Брюгге, подобие баварского замка Нойшванштайн, видоизмененная Спасская башня. Такая игра в архитектуру обошлась небогатому региону в сотни миллионов рублей. А еще Маркелов пишет стихи и с удовольствием их декламирует приезжим журналистам.«Замученный народ почти свободноКак водится почти формальноГолосованием прямымДоверившись словам пустымСтал избирать тиранов тайно.На этой деловой волнеВо власть прийти случилось мне».В прошлом году Маркелов стал звездой интернета благодаря видеоролику, в котором он на встрече с жителями села Шимшурга грозил им «раскопать» единственную заасфальтированную дорогу за то, что местные жители его «плохо принимали».«Меня так плохо первый раз принимают. Нигде так не было, чтобы так ворчали, рычали. Везде спасибо говорят. Наверное, мне тоже стоит повернуться к вам таким местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете три года ждать», – угрожал Маркелов жителям села.Позже в интервью «Газета.ру» глава республики скажет, что сам этого ролика не видел, но уверен, что это происки коммунистов. При этом, даже оправдываясь, не сможет избежать интонаций, которые в интернете назвали «барскими».«Агитацией я не занимаюсь. Все жители меня знают, потому что я очень много сделал. Вы приезжайте, посмотрите. В селе Шимшурга я побывал в прошлом году и увидел, в каком состоянии там дорога и что там нет амбулаторного пункта. Я все это построил», – отмечает Маркелов в интервью изданию.Спорил Маркелов не только с жителями региона, но и с представителями федеральных властей. Он два раза пытался воспрепятствовать назначению руководителей региональных управлений федеральных ведомств. Первый раз глава республики был не согласен с назначением руководителя налоговой службы Марий Эл Кирилла Князева, заявив, что без его согласования в регионе никто назначен не будет. За что заслужил жесткую критику со стороны полпреда Михаила Бабича: «Не может быть принята позиция «мы не хотим такого-то то человека, потому что он не местный, а мы растим местные кадры». Вы местные кадры назначайте на местные должности, а то некоторые местные кадры у вас то в тюрьму попадают, то уголовными делами обрастают. Вот вы за них и отвечайте, а за федеральные кадры будут отвечать соответствующие федеральные министры». В результате Князев был назначен вопреки воле Маркелова. Второй эпизод произошел уже в 2017 году. Новым руководителем регионального отделения Фонда социального страхования России по Марий Эл стал Александр Щитов.«Александр Андреевич назначен приказом председателя Фонда социального страхования России без согласования с руководством республики. Как вы видите, данное обстоятельство не стало препятствием, новый руководитель регионального отделения назначен», – сказал заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Сухов во время представления Щитова в Йошкар-Оле.Кроме того, Маркелов представлял угрозу президентской кампании в регионе, так как совсем не контролировал электоральную ситуацию в регионе и сам едва избежал второго тура во время выборов главы республики, отмечает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.«Проблемы Маркелова все осознавали, их можно было купировать за счет назначения проверенных делом чиновников по рекомендации полпредства, которые могли бы повысить управляемость, поднять эффективность работы власти и как-то уравновесить ситуацию в республике. Но мы все знаем, что он человек с чудачествами. Он воспринимал себя как наместник, как феодал, его пытались поддержать надежными людьми, но он активно сопротивлялся», - рассказал Калачев.У федерального центра также были претензии и к социальной политике региона. В ноябре прошлого года правительством региона было подписано постановление «О приостановлении в 2017 году действия некоторых Постановлений Правительства Республики Марий Эл». Это постановление отменяет субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство и приобретение жилья, в том числе на строительство и приобретение жилья в сельской местности, проведение газа и воды в жилые дома. В 2017 году лишаются права получать компенсации из бюджета те, чье жилье пострадало в результате ЧС природного характера. Многодетные семьи республики написали петицию на имя президента России Владимира Путина:«Нас убеждают, что в республике нет средств для исполнения своих обязательств. Но мы видим совсем иное. В столице республики, городе Йошкар-Ола, на глазах отстраивается богатая набережная с гранитными парапетами, мостами и памятниками. Республиканские министерства, ведомства переехали в новые здания. Был открыт даже Музей детства. А на реальную поддержку семей с детьми денег в бюджете Республики Марий Эл нет? Видимо, счастливое детство жители республики Марий Эл должны будут наблюдать только в Музее как редкий экспонат», - отмечают авторы петиции.В начале 2017 года недовольство граждан вылилось в массовый митинг против роста тарифов ЖКХ и отмены социальных льгот. Отставка Маркелова позволит заметно снизить уровень протестных настроений в республике, отмечают политологи.Накопились к Маркелову вопросы и у представителей силовых ведомств. Как рассказал «ФедералПресс» высокопоставленный источник в правоохранительных органах, отставка губернатора - только промежуточный этап, после которого можно ожидать развития недавнего сценария отставок губернаторов с антикоррупционным подтекстом. Источник отметил, что в силовых структурах ожидают, что бизнес-сообщество республики после отставки Маркелова даст дополнительные материалы для следствия.Справка «ФедералПресс»:Александр Евстифеев родился 14 мая 1958 года.В 1980 году окончил Свердловский юридический институт.Имеет послевузовское профессиональное образование. В 2004 году окончил с отличием Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (квалификация - экономист, специализация «Финансы и кредит»).С 1980 по 2000 г.г. работал в Свердловском юридическом институте (Уральской государственной юридической академии) преподавателем, доцентом, профессором кафедры гражданского права, деканом следственного факультета, директором Института юстиции Уральской государственной юридической академии. С июня 2000 года по январь 2002 года - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, координировал приведение законов пятнадцати субъектов Российской Федерации в соответствие Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. В январе 2002 года назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, одновременно избран председателем Комитета по правовым и судебным вопросам, входил в состав Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 2004 – 2012 годы – председатель Девятого арбитражного апелляционного суда, осуществляющего проверку судебных актов, принятых Арбитражным судом города Москвы. На дату назначения председателем Арбитражного суда Московской области стаж работы по юридической профессии составлял более 30 лет.

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