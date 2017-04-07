Житель Удмуртии погиб, ремонтируя грузовик

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: ehkskavator.ru фото: ehkskavator.ru

По данным проверки, пострадавший работал водителем на принадлежащем местному предпринимателю КАМАЗе, оборудованном гидроманипулятором. Из-за возникших неисправностей мужчина перегнал автомобиль к своему дому и 5 апреля около 6 часов утра начал ремонтные работы.«При работающем двигателе крутящий механизм оборудования пришел в движение, зацепил часть куртки пострадавшего, после чего она намоталась на движущие части механизма. Мужчина скончался в результате асфиксии», - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртской Республике.На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. На ближайшее время запланирован опрос владельца автомобиля.