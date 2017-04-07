Житель Удмуртии погиб, ремонтируя грузовик

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: ehkskavator.ru
В Удмуртии 60-летний житель села Кильмезь Сюмсинского района получил смертельную травму во время ремонтных работ на автомобиле. Мужчину намотало на механизм гидроманипулятора.

По данным проверки, пострадавший работал водителем на принадлежащем местному предпринимателю КАМАЗе, оборудованном гидроманипулятором. Из-за возникших неисправностей мужчина перегнал автомобиль к своему дому и 5 апреля около 6 часов утра начал ремонтные работы.

«При работающем двигателе крутящий механизм оборудования пришел в движение, зацепил часть куртки пострадавшего, после чего она намоталась на движущие части механизма. Мужчина скончался в результате асфиксии», - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. На ближайшее время запланирован опрос владельца автомобиля.


Теги
Россия ветеран ремонт ИжГТУ семья свадьба СКП музыка Голливуд ГЖД суд Госсовет УР безопасность бизнес преступление банк образование животные погода здоровье технологии наркотики Новый год/Рождество Дмитрий Медведев Малая Пурга Ува долг Глазов медицина туризм дети ДТП молодежь рейтинг Воткинск Можга Ижевск Ижавто хоккей конкурс Завьялово МЧС оружие армия Интернет инвалид торговля ГИБДД дороги звезда Сарапул Удмуртия МВД убийство бюджет праздник телевидение Балезино промышленность прокуратура США штраф выставка Александр Волков траур Игра полиция финансы депутат алкоголь вода футбол видео пенсия строительство Москва кино Украина правительство творчество Владимир Путин природа зоопарк занятость выборы биатлон физкультура СМИ религия самолет фестиваль мода терроризм школа лес пожар пристав транспорт ЖКХ недвижимость
Все теги
Яндекс.Погода