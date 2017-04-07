|
Житель Удмуртии погиб, ремонтируя грузовик
Опубликована: Сегодня 08:30 В Удмуртии 60-летний житель села Кильмезь Сюмсинского района получил смертельную травму во время ремонтных работ на автомобиле. Мужчину намотало на механизм гидроманипулятора.
По данным проверки, пострадавший работал водителем на принадлежащем местному предпринимателю КАМАЗе, оборудованном гидроманипулятором. Из-за возникших неисправностей мужчина перегнал автомобиль к своему дому и 5 апреля около 6 часов утра начал ремонтные работы.
«При работающем двигателе крутящий механизм оборудования пришел в движение, зацепил часть куртки пострадавшего, после чего она намоталась на движущие части механизма. Мужчина скончался в результате асфиксии», - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. На ближайшее время запланирован опрос владельца автомобиля.