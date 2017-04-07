Ижевский школьник едва не умер после нападения пьяного прохожего

Опубликована: Сегодня 10:57

фото: infpol.ru
Почти полгода понадобилось правоохранителям Ижевска для того, чтобы раскрыть особо тяжкое преступление, пострадавшим в котором оказался 15-летний школьник. Обвиняемого, 33-летнего неоднократно судимого безработного местного жителя, задержали в начале недели, 4 апреля. По п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В октябре прошлого года около 20.00 проезжавший по двору дома № 63 пос. Машиностроитель водитель заметил лежащего на земле человека, как выяснилось позже, 15-летнего учащегося одной из ижевских школ, со следами побоев. Находящегося в коме подростка доставили в больницу, и лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

Следователи выяснили, что пьяный мужчина встретил на улице подростка, несколько раз ударил по голове киянкой, которую всегда носил с собой, забрал у подростка сигареты и скрылся с места преступления. У потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб головного мозга.

В рамках расследования уголовного дела было добыто множество доказательств виновности задержанного. В данный момент он заключен под стражу.


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