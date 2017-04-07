В Ижевске школьницу снесло с остановки зеркалом автобуса

Опубликована: Сегодня 11:44

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске 12-летняя девочка получила травмы, ударившись об зеркало автобуса. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло накануне, 6 апреля в 17.48 напротив дома № 8 «А» по улице Гагарина.

Водитель автобуса «МАЗ» - мужчина, 1956 года рождения, "задел" ребенка зеркалом заднего вида, от чего девочка упала на землю. В ГИБДД отметили, что девочка стояла на бордюрном камне, прилегающем к остановочному комплексу, в сопровождении взрослых.



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