В Ижевске школьницу снесло с остановки зеркалом автобуса

Опубликована: Сегодня 11:44



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автобуса «МАЗ» - мужчина, 1956 года рождения, "задел" ребенка зеркалом заднего вида, от чего девочка упала на землю. В ГИБДД отметили, что девочка стояла на бордюрном камне, прилегающем к остановочному комплексу, в сопровождении взрослых.