|
В Ижевске на улице Дзержинского неизвестный расстрелял несколько ворон
Опубликована: Сегодня 12:32 Накануне, 5 апреля, от жителей дома №47 по улице Дзержинского в «Ижевскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных» поступило сообщение об обнаружении нескольких мертвых птиц.
Незамедлительно выехавшие на место специалисты обнаружили 4 трупа ворон. При визуальном осмотре у птицы обнаружили повреждения, характерные от попадания пневматической пули. Трупы птицы доставлены в лабораторию на мониторинг птичьего гриппа. Место гибели птицы продезинфицировано. По данному факту подготовлено обращение в Индустриальный РОВД.
Загрузка...