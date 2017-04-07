В Ижевске на улице Дзержинского неизвестный расстрелял несколько ворон

Опубликована: Сегодня 12:32



фото: birdwatch.org.ua фото: birdwatch.org.ua

Незамедлительно выехавшие на место специалисты обнаружили 4 трупа ворон. При визуальном осмотре у птицы обнаружили повреждения, характерные от попадания пневматической пули. Трупы птицы доставлены в лабораторию на мониторинг птичьего гриппа. Место гибели птицы продезинфицировано. По данному факту подготовлено обращение в Индустриальный РОВД.