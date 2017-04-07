В Ижевске на улице Дзержинского неизвестный расстрелял несколько ворон

Опубликована: Сегодня 12:32

фото: birdwatch.org.ua
Накануне, 5 апреля, от жителей дома №47 по улице Дзержинского в «Ижевскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных» поступило сообщение об обнаружении нескольких мертвых птиц.

Незамедлительно выехавшие на место специалисты обнаружили 4 трупа ворон. При визуальном осмотре у птицы обнаружили повреждения, характерные от попадания пневматической пули. Трупы птицы доставлены в лабораторию на мониторинг птичьего гриппа. Место гибели птицы продезинфицировано. По данному факту подготовлено обращение в Индустриальный РОВД.



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