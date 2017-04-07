Ограбление по-ижевски: на улице Труда мужчина, угрожавший взорвать гранату, получил миллион рублей

Опубликована: Сегодня 14:18



фото: susanin.news фото: susanin.news

По словам источника агентства, преступник вошел в банк с предметом, похожим на гранату, и под угрозой взрыва потребовал 1 млн рублей, который сотрудники учреждения ему отдали. Сейчас отделение банка закрыли, на месте работают оперативные службы, ведется розыск грабителя.