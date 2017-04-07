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Ограбление по-ижевски: на улице Труда мужчина, угрожавший взорвать гранату, получил миллион рублей
Опубликована: Сегодня 14:18 Сегодня в Ижевске ограбили отделение крупнейшего банка России. Как рассказали корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртии, преступление произошло на улице Труда 7 апреля около 14.00.
По словам источника агентства, преступник вошел в банк с предметом, похожим на гранату, и под угрозой взрыва потребовал 1 млн рублей, который сотрудники учреждения ему отдали. Сейчас отделение банка закрыли, на месте работают оперативные службы, ведется розыск грабителя.