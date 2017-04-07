Президенту Украины предложили миллиард рублей за допуск Самойловой на Украину

Опубликована: Сегодня 15:38

фото: avesta.tj
Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» направило в администрацию президента Украины письмо на имя Петра Порошенко с просьбой разрешить въезд на Украину российской певице Юлии Самойловой на время проведения «Евровидения». Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Ленту.ру». Если президент Украины примет условие, компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей.

Российский «Бургер Кинг» не первый раз предлагает известным людям и организациям крупные суммы. В ноябре 2016 года компания пообещала Ксении Собчак 100 миллионов рублей в год, если та назовет своего сына Кинго, а еще ранее предложила петербургскому футбольному клубу «Зенит» 500 миллионов рублей в качестве «единовременной спонсорской помощи» за смену названия на «Зенит-Бургер Кинг».

Напомним, служба безопасности Украины официально запретила въезд на территорию страны Юлие Самойловой, представительнице России на конкурсе «Евровидение-2017» за проведенные ранее концерты в Крыму.
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