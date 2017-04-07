Пытаясь попасть на тот свет, житель Удмуртии на 15 лет попал за решетку

Опубликована: Сегодня 17:47



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«Так, проезжая мимо детской площадки, с применением насилия мужчина похитил малолетнюю девочку. Впоследствии вывез ребенка в поле Воткинского района, где совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера, после чего отпустил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики.Набравшись таким образом бесстрашия, мужчина решил покончить жизнь, устроив смертельное ДТП. Основательно разогнавшись на трассе, он выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой автомобиль. Но и на этот раз ему не повезло, суицид не удался. Мужчина остался жив, а вот водителю встречного автомобиля в результате ДТП был нанесен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.Суд приговорил бедолагу к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.