Пытаясь попасть на тот свет, житель Удмуртии на 15 лет попал за решетку

Опубликована: Сегодня 17:47

фото: kurdipedia.info
Житель Воткинского района, которому только исполнилось 26 лет, решил, что его жизнь не стоит и гроша и попытался уйти из этого мира в мир иной. Он и раньше очень часто думал об этом, и даже предпринимал попытки, но, так как был человеком нерешительным, ни разу не довел дело до конца. В этот же раз, в сентябре 2016 года, мужчина для храбрости основательно принял на грудь, ну а чтобы «обратного пути не было», он решил совершить какое-нибудь тяжкое преступление.

«Так, проезжая мимо детской площадки, с применением насилия мужчина похитил малолетнюю девочку. Впоследствии вывез ребенка в поле Воткинского района, где совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера, после чего отпустил», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики.

Набравшись таким образом бесстрашия, мужчина решил покончить жизнь, устроив смертельное ДТП. Основательно разогнавшись на трассе, он выехал на полосу встречного движения, где врезался в другой автомобиль. Но и на этот раз ему не повезло, суицид не удался. Мужчина остался жив, а вот водителю встречного автомобиля в результате ДТП был нанесен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд приговорил бедолагу к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
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