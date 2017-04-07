Сроки сдачи Камского моста в Удмуртии не изменились

Опубликована: Сегодня 18:42



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

«И председатель правительства, и министр транспорта, я вчера общался, уверили что все будет сдано в срок. Есть у нас вопросы, но они такого уже, больше текущего характера», - сказал Бречалов. Он также рассказал, что намерен встретится в ближайшее время с главой банка ВТБ, контролирующего основного концессионера проекта ООО «РИК», Андреем Костиным, и обсудить с ним стоимость проезда по мостам. При этом Александр Бречалов попросил не воспринимать максимальную планку тарифа, как расчетную стоимость проезда.«Здорово, что и республика, и федерация такой проект реализовывают. Это все увязано с развитием экономики, с появлением новых проектов, с инвестиционной привлекательностью территории. Это большая совместная работа <...> сдать 17 июля мост - это только начало, а вот чтобы его заполнить, загрузить, и чтобы это было для концессионера в общем-то не убыток, как у нас очень часто это бывает, вот это уже совместная работа», - пояснил врио главы Удмуртии.Напомним, концессионное соглашение о строительстве моста через Каму в Удмуртии заключили 1 октября 2013 года. Общая стоимость проекта составила почти 14 млрд рублей. Согласно заключенному соглашению, после окончания строительства мост на 49 лет перейдет концессионеру. Проезд по нему будет платным. Ранее строительство моста планировали завершить в сентябре 2016 года, затем перенесли открытие на начало ноября, после чего «отодвинули» знаменательную дату еще на пять месяцев, а в конце года власти Удмуртии еще раз уточнили сроки, сместив их до июля 2017 года. Движение по мосту открыли 4 ноября 2016 года. Позже Западно-Уральское управление Ростехнадзора России сообщило о незаконности начала рабочего движения по объекту.