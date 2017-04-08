Пассажирка ВАЗ-2112 погибла в результате аварии на Славянском шоссе

Опубликована: Сегодня 15:33

Накануне, 7 апреля, около 20:40 на Славянском шоссе в Ижевске (около СНТ «Пазелинка»), столкнулись автомобили Nissan и ВАЗ-2112.

В результате ДТП пассажирка отечественной легковушки 1987 г.р. получила травмы, от которых около 23:00 скончалась в больнице. Еще двое пострадали, один из них остается в реанимации.

Установлено, что водитель автомобиля «Ниссан» установлено состояние алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
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