В Ижевске 5 тысяч человек почтили память погибших в теракте в метро Питера

Опубликована: Сегодня 16:06

Акция, посвященная памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, прошла на Центральной площади Ижевска в субботу, 8 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Столица Удмуртии приняла участие в мероприятии в числе других городов России, пишет информагентство СУСАНИН. Всего на площадь пришли около 5 тыс. человек.

Напомним, что в Санкт-Петербурге 3 апреля от взрыва в метро погибли 14 человек, в том числе Ирина Медянцева из Удмуртии. Были ранены более 50 человек.



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