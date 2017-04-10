Опубликован фоторобот подозреваемого в нападении на отделение банка на ул.Труда в Ижевске

Опубликована: 9 Апреля 2017 г. 15:19



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Приметы злоумышленника: на вид 30 лет, рост около 160-170 см, среднего телосложения, был одет в черную куртку с капюшоном на голове, солнцезащитные очки, темную кепку-бейсболку, темные брюки, темные ботинки, при себе имел наплечную сумку, на руках черные перчатки.Известно, что злоумышленник после выхода из отделения банка повернул направо в сторону ул. 10 лет Октября и побежал по тротуару вдоль дома №10а по ул. Т. Барамзиной (параллельно трамвайным путям).Управление МВД России по Ижевску обращается к возможным очевидцам: если 7 апреля в период с 12:50 вы видели в указанном месте похожего по приметам мужчину, владеете какой-либо иной информацией о его местонахождении, направлении его движения, сообщите в полицию. Телефон дежурной части отдела полиции №4: (3412) 696-000, телефон дежурной части УМВД по г. Ижевску: (3412) 416-001, 02 (со всех мобильных – 102), или позвоните сотруднику отдела уголовного розыска ОП №4: 8-912-754-22-02.