Ижевчанин не побывал во Вьетнаме, слишком поздно оплатив долги

Опубликована: Сегодня 08:31

фото: pegas-orenburg.ru
Из-за своих долгов ижевчанин не смог уехать на запланированный отдых во Вьетнам. Алименты в размере 40 тыс. рублей он оплатил слишком поздно.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Удмуртии, житель Ижевска запланировал поездку, купил путевку, а долги оплатил в последнюю очередь.

«Только после того как приобрёл путёвку гражданин А. оплатил долг и пришёл к судебному приставу с чеком об оплате, сообщив, что через два дня улетает во Вьетнам», - говорится в сообщении.

Однако в ФССП ему пояснили, что процедура снятия ограничения занимает длительное время, примерно две недели после полного погашения задолженности.


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