Ижевчанин не побывал во Вьетнаме, слишком поздно оплатив долги

Опубликована: Сегодня 08:31



фото: pegas-orenburg.ru фото: pegas-orenburg.ru

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Удмуртии, житель Ижевска запланировал поездку, купил путевку, а долги оплатил в последнюю очередь.«Только после того как приобрёл путёвку гражданин А. оплатил долг и пришёл к судебному приставу с чеком об оплате, сообщив, что через два дня улетает во Вьетнам», - говорится в сообщении.Однако в ФССП ему пояснили, что процедура снятия ограничения занимает длительное время, примерно две недели после полного погашения задолженности.