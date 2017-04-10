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Национальный музей им. К.Герда оставили в секрете от временно и.о. главы Удмуртии Александра Бречалова
Опубликована: 9 Апреля 2017 г. 19:27 Накануне временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов решил посетить Национальный музей Удмуртской республики имени Кузебая Герда, который расположен в историческом здании Арсенала Ижевского оружейного завода.
Посещение было незапланированное и вызвало оторопь у сотрудников музея. По сообщению источника "Аргументов в Ижевске", замешательство служителей было столь велико, что они даже не смогли внятно ответить на вопрос руководителя региона о том, какие выставки представлены в настоящее время в музее.
Так и остался временно и.о. главы Удмуртии Александр Бречалов не охваченный знаниями о природе, истории, культуре Удмуртии за 10 тысяч лет, которыми могут похвастаться в музее.
Редакция "Аргументов в Ижевске" не сочла за труд выяснить, какие экспозиции можно посетить в Национальном музее в настоящее время. В число постоянных выставок музея входят:
История края (до XV в.)
Удмурты (ХVI — начало ХХ вв.)
Ярмарка (ХIХ — начало ХХ вв.)
Промышленность и города (II половина XVIII — начало ХХ вв.)
Музей-квартира удмуртского писателя Г.Красильникова
Кроме того, в музее имени Кузебая Герда есть еще несколько временных экспозиций, таких как:
«Спаси и сохрани!» о православии в Удмуртии«Болезненное наследие. Советские военнопленные в Норвегии 1941-1945 гг.»
Выставка «Чудо-писанка» расписных оберегов Творческой мастерской Марины Пешек
А на сайте музея можно даже найти виртуальную мыставку "Природа в камне".
Наша справка: Музей был основан в ноябре 1920 г. в соответствии с постановлением Исполкома Ижевского городского Совета как Ижевский музей местного края.
Музей насчитывает до 200 тысяч экспонатов в различных коллекциях: оружие (холодное и огнестрельное), письменные источники и фотографии, памятники истории, археологии и этнографии — национальные костюмы, крестьянская утварь и др. Выставки музея знакомят посетителей с историей и природой Удмуртии и с историей проживающих здесь народов. Ежегодно музей посещают до 200 тысяч человек. Музей располагает редкими книгами и книжными собраниями общим объёмом в 5700 экземпляров.