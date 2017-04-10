По вине заснувшего водителя два пассажира маршрутного автобуса попали в больницу

Опубликована: Сегодня 09:23

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Два пассажира микроавтобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы в произошедшем под Ижевском ДТП. Накануне, 9 апреля около 15:15 на 17 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» 24-летний водитель «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ», следовавшим по маршруту «Ижевск-Шаркан» под управлением 34-летнего мужчины. В результате аварии получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель легкового автомобиля и два пассажира микроавтобуса.

«По предварительным данным причиной ДТП на автодороге «Ижевск-Воткинск» стало засыпание водителя и последующий выезд на встречную полосу», - рассказал начальник первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: перед длительной поездкой хорошенько отдохните. Вы не сможете проехать большое расстояние, если не будете свежим, отдохнувшим и полным сил. Это самый важный пункт и им нельзя пренебрегать. Тепло в машине может вас разморить и склонить в сон, поэтому, не жалея себя, откройте окно в машине, чтобы стало промозгло (в холодное время года) или включите на полную мощность кондиционер. Можете выйти из машины и вылить на голову и заднюю область шеи бутылку холодной воды. Это поможет вам взбодриться. Если есть собеседник, начните разговор с ним. Если вы путешествуете в одиночку, то включите радио. Впереди долгая поездка? Тогда захватите с собой термос, в котором заварите листовой зеленый или черный, крепкий чай. Он приведет вас в тонус. Вот, от черного кофе лучше отказаться. Если чувствуете, что тело затекло и начинает накатывать усталость, то выйдете из машины и потянитесь в разные стороны. Можете сделать пару отжиманий и приседаний. Эти активные действия помогут еще на час забыть о сне. Помните – момент засыпания незаметен, а при скоростях загородных трасс роковую роль может сыграть даже доля секунды.


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