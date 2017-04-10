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Кулинарный поединок в походных условиях пройдет в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:43 В ближайшее воскресенье, 16 апреля, в Ижевске пройдет 11-ый открытый конкурс туристической кулинарии. Как сообщают организаторы, традиционно конкурс пройдет под руководством туристического клуба УдГУ «Команды «Траверз» и Федерации студенческого туризма Удмуртии. За звание лучшего кулинара поборются семьи, рабочие коллективы и компании друзей.
К участию приглашаются все желающие, и туристом для этого быть совсем не обязательно. По условиям конкурса команды, состоящие из двух человек, за определённое время готовят свои блюда, и обязательно на костре. Ингредиенты блюд должны максимально соответствовать требованиям походной кухни – все продукты, используемые для приготовления, должны выдерживать условия хранения летнего пятидневного похода.
Оригинальные супы, каши, мясо, десерты и торты - всё это готовят участники на конкурсе кулинара. Жюри будет оценивать не только вкус и оформление блюда, но ещё и творческую презентацию кулинарного шедевра.
Мероприятие состоится 16 апреля 2017 года в 10:00 за зданием Телецентра по адресу ул. Песочная, 13. К участию приглашаются все желающие без ограничений. Приём заявок на сайте https://traverz.ru/kulinar/.
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