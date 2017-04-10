В Ижевске подземный пешеходный переход на Воткинском шоссе закрыли в связи с угрозой взрыва

Опубликована: Сегодня 10:56

фото: vk.com/udmurtiya18ru (Анастасия Лаптина)
В Ижевске спецслужбы закрыли подземный пешеходный переход на Воткинском шоссе. Связано это с подозрительной находкой, обнаруженной в самом переходе. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, для пешеходов временно организовали переход по проезжей части, который регулируют сотрудники ГИБДД.

Напомним, сегодня утром оперативная группа работала на остановке «Зоопарк» в городке Металлургов, где обнаружили подозрительный предмет. «По этому случаю угроза не подтвердилась», - уточнили в ведомстве.
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