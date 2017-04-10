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Голые модели в нарисованных купальниках занялись серфингом в Лос -Анджелесе
Опубликована: Сегодня 12:29 Четыре абсолютно обнажённые модели покатались на досках для сёрфинга по волнам на пляже Манхэттен в Лос-Анджелесе. Девушки решили не одевать купальники, а обратились вместо этого к услугам художника Пола Рустана, который нарисовал на из телах соответствующую одежду.
На рисование костюмов для плавания ушло около полутора часа. Специальные краски на спирту оказались стойкими даже к солёной океанической воде. Параллельно с катанием Пол Рустан провёл фотосессию с этими девушками.
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