Пакет с мусором и пустая коробка заставили полицейских Ижевска поволноваться

Опубликована: Сегодня 13:19



фото: ncrim.ru фото: ncrim.ru

Сегодня, 10 апреля, в полицию поступило два сообщения от граждан об обнаружении подозрительных предметов в Ижевске. На место происшествий выезжала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Так, на трамвайной остановке в гор. Металлургов была обнаружена пустая коробка. В подземном переходе на ул. Воткинское шоссе подозрительным предметом оказался пакет с мусором.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: проявляйте бдительность. Обо всех подозрительных предметах сообщайте в полицию. Не пытайтесь выяснить самостоятельно, что находится внутри обнаруженных коробок и сумок. Телефон полиции прежний – 02.