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Два человека погибли в Удмуртии, провалившись под лед
Опубликована: Сегодня 14:03 В Удмуртии два человека провалились под лед и утонули. Как сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Удмуртии, один случай произошел около села Дебы в Красногорском районе, второй – на реке Вотка. Трагедии произошли 6 и 8 апреля. Так, по сообщениям очевидцев, в Воткинском районе мужчина вышел на лед пьяным.
«Уважаемые жители Удмуртской Республики, с каждым днем лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Помните, очень опасно по нему ходить: в любой момент можно провалиться», - обращаются сотрудники МЧС к жителям региона.
В МЧС также отметили, что огромную опасность весенний тонкий лед представляет для детей. «Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. Не допускайте детей к рекам без надзора взрослых, особенно во время ледохода», - сообщили в пресс-службе.
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