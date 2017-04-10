|
У продающего «коноплю» жителя Ижевска дома обнаружили нарколабораторию
Опубликована: Сегодня 15:02 В ходе совместной спецоперации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике и Нацгвардии задержали в Ижевске 24-летнего неработающего местного жителя. Попался молодой человек при сбыте «конопли» у дома по ул. Кирова.
При обыске по месту жительства задержанного полицейские обнаружили помещение для культивирования конопли в искусственных условиях, оборудованное вентиляцией и специальным освещением.
«Установлено, что подозреваемый выращивал наркорастения совместно со своей 28-летней сожительницей с января текущего года с целью дальнейшего изготовления и сбыта наркотического средства «марихуана». Также в квартире полицейские обнаружили и изъяли 336 гр. растения «конопля», 295,55 гр. частей наркотикосодержащего растения «конопля», 86,65 гр. марихуаны», - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
По фактам изготовления и сбыта наркотических средств возбуждены уголовные дела. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.