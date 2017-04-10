Автопарк Удмуртии получит 42 школьных автобуса

Опубликована: Сегодня 15:43



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

«Мы стараемся закупать автобусы на всесезонке. У ГИБДД к ней претензий нет. Другое дело, когда она изнашивается, муниципальные образования приобретают резину летнюю, подешевле. А она зимой запрещена для эксплуатации. Поэтому у меня просьба к муниципальным образованиям покупать только всесезонную резину», — сообщил Шепталин. По его словам, чтобы приобрести необходимое количество всесезонной резины для школьных автобусов, необходимо 8,5 миллионов рублей.Врио Главы Удмуртии Александр Бречалов, комментируя выступление Алексея Шепталина, предложил приобретать новые автобусы сразу укомплектованные всесезонными покрышками для колёс.«У нас автобусы поступают на летней резине. Это по федеральной программе, я правильно понимаю? Это Минпромторг, скорее всего. Я готов обратиться к министру промышленности и торговли. Путь «выделить деньги» — он тупиковый. Давайте изыскивать возможности. Давайте, чтобы в наш обиход вошла эффективность расходования бюджетных средств. И во-вторых, раз такая ситуация возникла, как минимум обратиться в министерство. Школьные автобусы поступают не только к нам, а во все субъекты страны, и что-то мне подсказывает, что кроме Крыма и Севастополя, везде нужна всесезонка. Давайте письмо инициируем, я помогу. Если и этот вариант не пройдёт, предложите свои варианты. Не всё же изыскивать из бюджета», — отметил Бречалов.