В Италии мигранты обрюхатили приютивших их монашек

Опубликована: Сегодня 17:16



фото: ilgiornaleitaliano.it фото: ilgiornaleitaliano.it

Как пишет итальянское издание Goirnale Italiano, пожилая мать-настоятельница не могла остаться в монастыре на ночь, хотя должна была следить за послушницами. И вот, через 6 месяцев несколько монахинь оказались в положении. Мать настоятельница потребовала от них отказаться от монашеского чина. Между тем, сами послушницы утверждают, что не вступали в сексуальные связи с мигрантами."Мы не делали ничего плохого. Эти страдальцы нуждались в любви и утешении. Мария тоже забеременела, оставаясь девственницей, а в ее непорочность мать-настоятельница верит так же, как и мы. Нам было ниспослано такое же чудо, другого объяснения нет. Мы благодарим Бога за это".Однако, вот как прокомментировали свои итальянские каникулы мигранты: «Спасибо, монахини! Мы весело провели время и рекомендуем это место всем своим друзьям. Спасибо, сестры, спасибо, Италия»